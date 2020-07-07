Закрытие рынка Петровка: в Киеве устроили митинг

В Киеве митинговали против закрытия книжного рынка Петровка / tsn.ua

Во вторник, 7 июля, в Киеве протестовали против закрытия книжного рынка Петровка, акция проходила на территории этой торговой площадки.

В акции протеста приняли участие около 200 человек, сообщает корреспондент ТСН.

По его данным, акция проходила мирно.

Также издание опубликовало фото с митинга.

На снимках видно, что участники акции были в масках. У одной участницы митинга была в руках Красная книга.

В Киеве митинговали против закрытия книжного рынка Петровка / tsn.ua

Ранее в Киеве объявили о закрытии книжного рынка Петровка, который работает еще со времен СССР. Администрация рынка сообщила, что торговая площадка закрывается, а на ее место приедут бульдозеры новых собственников земельного участка.