Закрытие рынка Петровка: в Киеве устроили митинг

Во вторник, 7 июля, в Киеве протестовали против закрытия книжного рынка Петровка, акция проходила на территории этой торговой площадки.
В акции протеста приняли участие около 200 человек, сообщает корреспондент ТСН.
По его данным, акция проходила мирно.
Также издание опубликовало фото с митинга.
На снимках видно, что участники акции были в масках. У одной участницы митинга была в руках Красная книга.
Ранее в Киеве объявили о закрытии книжного рынка Петровка, который работает еще со времен СССР. Администрация рынка сообщила, что торговая площадка закрывается, а на ее место приедут бульдозеры новых собственников земельного участка.
Автор: Екатерина Присяжнюк