Пик будет в середине октября: в Минздраве сообщили, когда волна коронавируса пойдет на спад

В Минздраве ожидают пиковую нагрузки на систему — от середины ноября до середины декабря этого года / УНИАН

В Украине наблюдается увеличение показателей заболеваемости COVID-19, а пик может длиться месяц - от середины ноября до середины декабря.

Такой прогноз озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".

"Ситуация в регионах быстро ухудшается. Несколько регионов уже находятся в "оранжевой" зоне. Мы в Минздраве ожидаем пиковые нагрузки на систему — от середины ноября до середины декабря этого года. Это будет пиковый период, когда мы будем иметь максимальную нагрузку на систему здравоохранения", — отметил Кузин.

Представитель Минздрава также напомнил, что в Украине пока адаптивный карантин, при котором действует система индикаторов: если они превышают рекомендуемые нормы, тогда внедряются более жесткие карантинные ограничения.

По словам Кузина, сейчас в стране есть развернутая сеть первой волны больниц для инфицированных коронавирусом, где почти 98% коек имеют подведен кислород.

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"Сейчас 44 тысяч коек в первой волне (больниц — ред.). Дополнительно можем развернуть до 70 тысяч коек. В каждой области есть резервные больницы — одни, две или даже три, которые будут работать в худшем случае", — рассказал он, добавив, что даже при худшем сценарии развития заболеваемости COVID-19 в Украине хватит и кроватей, и кислорода.

Стоит отметить, что по состоянию на утро вторника, 5 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 846 жителей страны. В том числе заболели 918 детей и 207 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 881 человек; летальных случаев - 317 (сутками ранее было 114); выздоровели - 4 229 человек.