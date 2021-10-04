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Пик коронавируса COVID-19 в середине осени: академик рассказал, чего ожидать

4 октября 2021, 11:27

Как считает академик Сергей Комиссаренко, масштабная вакцинация дает гораздо более сильный иммунитет от коронавируса, чем перенесенное заболевание.

коронавирус,врачи
Пик коронавируса COVID-19 будет в середине осени - академик / УНИАН

Коронавирус в Украине по-прежнему инфицирует людей, а всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается в конце октября - начале ноября нынешнего года. Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал академик и директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко.

"Учитывая, что вариант "Дельта" - более агрессивный и опасный, то надо готовиться ко всему. Вероятно, уже в конце октября - начале ноября у нас будет пик заболеваемости. Нужно вакцинироваться. Это единственное, что может помочь", − рассказал он

Также Комиссаренко сообщил, что в Украине переболело меньше, чем половину населения. Также он считает, что вакцинация дает более сильный иммунитет, чем перенесенное заболевание.

"У нас нет 50% людей с иммунитетом. К сожалению, это значительно меньший процент. Понятно, что они брали людей, переболевших COVID-19, которые имеют определенный иммунитет, но вакцинация дает более мощный иммунный ответ, чем перенесенное заболевание", − сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса COVID-19 Дельта приведет к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

По прогнозу медика, ситуация будет хуже чем та, которая была в Украине осенью 2020 года и весной 2021 года.

Он пояснил, что штамм Дельта передается воздушным путем, он более заразный и распространяется в 10 раз легче, чем Альфа-штамм. При этом клинические проявления Дельта-штамма тяжелее, нежели Альфа-штамма.

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