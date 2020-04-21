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Только ли Плаквенил: в Минздраве поведали, чем будут лечить украинцев от коронавируса

21 апреля 2020, 12:39

Глава Минздрава Максим Степанов в деталях рассказал, какая ситуация в ведомстве сложилась с препаратами, которые используются в лечении от китайского коронавируса.

Минздрав
В Минздраве оценили ситуацию с плаквенилом от коронавируса / УНИАН

В Украину привезли партию в размере 1,4 тысячи упаковок препарата гидроксихлорохин (Плаквенил), который, согласно протоколу Минздрава, используется для лечения китайского коронавируса Covid-19.

С таки заявлением в рамках брифинга выступил глава Минздрава Максим Степанов в рамках традиционного брифинга во вторник, 21 апреля. Он рассказал, что именно украинские медики планируют делать после того, как будет исчерпана предыдущая партия гидроксихлорохина (Плаквенила).

"В субботу министерство получило еще 1400 упаковок гидроксихлорохина от другого производителя. Уже сегодня подпишут распределение и лекарство будет доставлено в регионы и больницы", – подытожил Степанов.

Напомним, ранее народный депутат из фракции Слуга народа Руслан Горбенко, который переболел китайским коронавирусом Covid-19, раскрыл, чем именно его лечили в инфекционном отделении Александровской больницы Киева.

Плаквенил китайский коронавирус Covid-19
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