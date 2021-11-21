Пластиковые пакеты в супермаркетах станут платными: к украинцам полезут в карман

Пластиковые пакеты в супермаркетах станут платными / УНИАН

В Украине планируют на официальном уровне установить минимальные цены на пластиковые пакеты. Самый маленький пакетик без ручек будет стоить минимум 2 грн. Подразумеваются пакеты, которые сейчас можно бесплатно взять в овощных отделах супермаркетов.

Нормы прописаны в проекте постановления, которое скоро рассмотрит Кабинет министров. Как сообщает OBOZREVATEL, документ находился в повестке заседания 17 ноября, но голосование отложили. Постановление необходимо для реализации закона об ограничении обращения пластиковых пакетов, который в Верховной Раде одобрили в июне 2021 года.

Этот закон предусматривает, что распространение пластиковых пакетов в Украине возможно только на платной основе, а минимальные розничные цены устанавливает Кабмин. В итоге правительство определило, что пакеты не могут продаваться дешевле, чем:

за 2 грн/шт. - без ручек и боковых складок;

2,50 грн/шт. - без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн/шт. - с ручками и боковыми складками.

Кабмин определил, что именно по таким ценам сейчас и продаются пластиковые пакеты. Разумеется, речь идет о тех местах, где они платные.

Минимальные цены планируют ввести с 10 декабря 2021 года, хотя закон начнет действовать с января 2022-го. Уточняется, что нормы касаются пакетов в форме "рукава", с дном, открытой горловиной и со стенками толщиной более 50 микрометров.

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Кроме того, до 1 января 2023 года будут разрешены сверхтонкие пластиковые пакеты размером 225х345х450 мм – в качестве "первичной упаковки". Они предназначены для упаковки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов и льда.

То есть, если покупатель приобретает сельдь или мясо, их все же упакуют в пластиковый тонкий пакет, но до 2023 года должна наработаться альтернатива. В перспективе же украинцы полностью должны перейти на сумки, бумажные и биоразлагаемые пакеты.

Ранее сообщалось, что в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответсвующий закон.