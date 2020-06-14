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Малюська рассказал, сколько денег принесли платные камеры в СИЗО

14 июня 2020, 09:36

Руководитель Минюста дал комментарий по поводу одного из громких своих начинаний.

Денис Малюська
Денис Малюська / УНИАН

Руководитель министерства юстиции Украины Денис Малюська рассказал о том, что после введения платных камер в украинских следственных изоляторах ведомство заработало 115, 5 тысячи гривен.

Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook (в рамках поста-подведения итогов работы юридического ведомства за последнюю сотню дней).

"Мы запустили платные камеры в следственных изоляторах. Это лишь маленький кирпичик в огромной тюремной реформе, о которой я много рассказывал. Но и она дает свои результаты. В качестве платы мы уже получили 115 500 грн дополнительных средств", ‒ говорится в сообщении.

Кроме того, Малюська уточнил, что вырученные таким образом деньги будут истрачены на ремонт бесплатных камер.

Напомним, ранее Малюська рассказывал ‒ платные камеры в СИЗО создают, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, ликвидировать коррупцию на распределении между камерами и снизить затраты на выполнение решений Европейского суда по правам человека. На данный момент платные камеры работают в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр.

новости Украины СИЗО камеры Денис Малюська
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