Сертификат на платные камеры в СИЗО: Малюська "разродился" экстравагантной идеей

Денис Малюська / УНИАН

Руководитель Министерства юстиции Денис Малюська объявил о новом нестандартном проекте - возможности приобрести подарить сертификат на пребывание в платной камере следственного изолятора

Об этом сам чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика?может наоборот, забыли пригласить?все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход!отныне Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания", ‒ написал он.

Напомним, в конце весны нынешнего года Денис Малюська заявил о запуске проекта платных камер в украинских следственных изоляторах. По словам чиновника, их создали, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, ликвидировать коррупцию на распределении между камерами и снизить затраты на выполнение решений Европейского суда по правам человека. Сейчас платные камеры работают в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр.

Позднее Малюська заявлял - после запуска платных камер в украинских следственных изоляторах Минюст заработал 115, 5 тысячи гривен.