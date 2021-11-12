"Плато наступило": Шмыгаль прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в Украине

Денис Шмыгаль отметил, что это не значит необходимо сбавлять темпы вакцинации / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует спада заболеваемости коронавирусом в Украине в ближайшую неделю.

"К сожалению, в Украине большинство областей находится в "красной" зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Думаем, что уже на этой и следующей неделе будет спад", - передает слова премьера "Интерфакс".

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.

Читайте такжеНовый год в "красной" зоне: Кузин оценил шансы ослабление карантина на праздники в УкраинеСтоит отметить, что НАН также подтверждают такой прогноз. Ученые уверяют, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, но количество смертей еще будет расти. По их данным, рост летальных исходов может продолжиться еще около недели.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 12 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 058 жителей страны. В том числе заболели 1 616 детей и 468 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 318 человек; летальных случаев - 750; выздоровел 21 941 человек.

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