"Я старый солдат и не знаю слов любви! Но когда я встретил Вас...": соцсети обсуждают разговор Порошенко и Путина

Записи беседы Путина и Порошенко, опубликованные Деркачем, вызвали скандал в Украине / Reuters

Социальные сети активно обсуждают опубликованный сегодня телефонный разговор, на котором звучат голоса похожие на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

Так, телеведущая Наталья Влащенко потеряла сомнения в том, что Порошенко поздравлял своего московского коллегу с Днем России:

"Вот народ смеется по поводу того, что Порошенко " обнимает" Путина и намекает на предстоящую солидарность через 2 месяца после Дебальцево, а мне хочется спросить у нынешней власти: когда будет хотя бы оценка того, как славно погулял на украинских просторах Петр Алексеевич? Территории потерял, славно заработал, а теперь его встречают "однодумці", как героя. Что он там кричал Верещук о пророссийских СМИ? Никого не поздравлял с днем России, говорите?"

Нардеп Александр Дубинский признался, что переосмыслил слово "дякую" из лексиона Петра Порошенко:.

"Послушал разговор Путина и Порошенко, в котором бывший президент щиро тисне руку та дякує президенту страны-агрессора. После этого аватарки "дякую " заиграли для меня совсем другими цветами..."

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Блогер Денис Гороховский убежден, что, несмотря на записи, Порошенко не понесет никаких потерь, в том числе – электоральных:

"Слитый разговор Порошенко и Путина из 2015 года - это, конечно, смешно, но без последствий. Противники Порошенко и без этого знали, что он двуличная мразь с руками по локоть в крови, а фанаты Порошенко придумают какое-то оправдание, начиная от "это фейк и монтаж" и заканчивая "Порошенко как дипломат обыграл Путина, введя его в заблуждение". Но, повторюсь, было смешно!"

С Гороховским согласен политолог Юрий Романенко:

"Сивочолі гетьманята, конечно, проглотят и это. А так добро пожаловать в реальный мир политики, где Порошенко мило обсуждает с "агрессором" текущие дела в 2015 году. А вы там бегайте под суды сивочолого провідника отмазывать"

"Сразу видно, что фейк. Пётр Алексеевич никогда в таком духе не общается с врагом. Кроме того, он называет его террористом, оккупантом и говорит только языком ультиматумов. Тем более - после трагедии в Дебальцево и Иловайске. Какой нах "Владимир Владимирович"? Какое "жму руку"? Он никогда бы не пожал руку ему, поверьте. Точно фейк!", - иронизирует Сергей Наумович.

Развеселила запись депутата Максима Бужанского:

"Я старый солдат и не знаю слов любви! Но когда я впервые встретил Вас..." - издалека начал свой ультиматум Путину Порошенко"

Блогер Алексей Петров отмечает, что публикацией пленок нардеп Андрей Деркач выдал свою работу на российские спецслужбы:

"Чем выше рейтинг Порошенко, тем сильней подгорает срака в Кремле и тем больше ошибок делает Лубянка! Ничего так не выдавало в Дерка... Штирлице русского разведчика, как парашют за спиной и диплом слушателя высшей школы КГБ!"

Ранее Андрей Деркач говорил, что Петр Порошенко на посту президента создал организованную преступную группу, в "банду", в частности, входил тогдашний руководитель ГУР Минобороны Валерий Кондратюк, который сейчас занимает пост главы Службы внешней разведки.