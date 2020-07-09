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"Я старый солдат и не знаю слов любви! Но когда я встретил Вас...": соцсети обсуждают разговор Порошенко и Путина

"Слитые" плёнки Деркача вызвали энтузиазм у ураинских пользователей фейсбук и телеграма.

9 июля 2020, 13:25
путин порошенко
Записи беседы Путина и Порошенко, опубликованные Деркачем, вызвали скандал в Украине / Reuters

Социальные сети активно обсуждают опубликованный сегодня телефонный разговор, на котором звучат голоса похожие на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

Так, телеведущая Наталья Влащенко потеряла сомнения в том, что Порошенко поздравлял своего московского коллегу с Днем России:

"Вот народ смеется по поводу того, что Порошенко " обнимает" Путина и намекает на предстоящую солидарность через 2 месяца после Дебальцево, а мне хочется спросить у нынешней власти: когда будет хотя бы оценка того, как славно погулял на украинских просторах Петр Алексеевич? Территории потерял, славно заработал, а теперь его встречают "однодумці", как героя. Что он там кричал Верещук о пророссийских СМИ? Никого не поздравлял с днем России, говорите?"

Нардеп Александр Дубинский признался, что переосмыслил слово "дякую" из лексиона Петра Порошенко:.

"Послушал разговор Путина и Порошенко, в котором бывший президент щиро тисне руку та дякує президенту страны-агрессора. После этого аватарки "дякую " заиграли для меня совсем другими цветами..."

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Блогер Денис Гороховский убежден, что, несмотря на записи, Порошенко не понесет никаких потерь, в том числе – электоральных:

"Слитый разговор Порошенко и Путина из 2015 года - это, конечно, смешно, но без последствий. Противники Порошенко и без этого знали, что он двуличная мразь с руками по локоть в крови, а фанаты Порошенко придумают какое-то оправдание, начиная от "это фейк и монтаж" и заканчивая "Порошенко как дипломат обыграл Путина, введя его в заблуждение". Но, повторюсь, было смешно!"

С Гороховским согласен политолог Юрий Романенко:

"Сивочолі гетьманята, конечно, проглотят и это. А так добро пожаловать в реальный мир политики, где Порошенко мило обсуждает с "агрессором" текущие дела в 2015 году. А вы там бегайте под суды сивочолого провідника отмазывать"

"Сразу видно, что фейк. Пётр Алексеевич никогда в таком духе не общается с врагом. Кроме того, он называет его террористом, оккупантом и говорит только языком ультиматумов. Тем более - после трагедии в Дебальцево и Иловайске. Какой нах "Владимир Владимирович"? Какое "жму руку"? Он никогда бы не пожал руку ему, поверьте. Точно фейк!", - иронизирует Сергей Наумович.

Развеселила запись депутата Максима Бужанского:

"Я старый солдат и не знаю слов любви! Но когда я впервые встретил Вас..." - издалека начал свой ультиматум Путину Порошенко"

Блогер Алексей Петров отмечает, что публикацией пленок нардеп Андрей Деркач выдал свою работу на российские спецслужбы:

"Чем выше рейтинг Порошенко, тем сильней подгорает срака в Кремле и тем больше ошибок делает Лубянка! Ничего так не выдавало в Дерка... Штирлице русского разведчика, как парашют за спиной и диплом слушателя высшей школы КГБ!"

Ранее Андрей Деркач говорил, что Петр Порошенко на посту президента создал организованную преступную группу, в "банду", в частности, входил тогдашний руководитель ГУР Минобороны Валерий Кондратюк, который сейчас занимает пост главы Службы внешней разведки.

Петр Порошенко Владимир Путин пленки Деркача Андрей Деркач Наталья Влащенко Денис Гороховский Александр Дубинский Алексей Петров Макс Бужанский
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