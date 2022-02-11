Плюс три региона: на какие области Украины расширили "красную" зону по коронавирусу

На какие области Украины расширили "красную" зону по коронавирусу / УНИАН

С пятницы, 11 февраля нынешнего года, три украинских региона (Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области) пополнили "красную" зону адаптивного коронавирусного карантина.

До того в "красную" зону Минздрав ввел Ивано-Франковскую и Ровенскую области.

Теперь во всех вышеуказанных регионах регионах запрещена:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа организаций образования, в которых персонал вакцинирован не полностью;

работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений (кинотеатров и так далее);

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

организация массовых мероприятий;

работа культурных учреждений.

Однако меры не будут функционировать в тех моментах, когда все сотрудники и посетители указанных учреждений либо мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат тестов на коронавирус или сертификат о выздоровлении.

При этом по-любому продолжают действовать такие ограничения:

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работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;

пребывание на улицах без документов, которые удостоверяют личность;

самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро пятницы, 11 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 41 тысячи 229 жителей страны (сутками ранее было 41 694). В том числе заболели 3369 детей и 1101 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3936 человек; летальных случаев - 236; выздоровели 20 850 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

В ближайшее время город Киев может снова оказаться в перечне регионов Украины "красной" карантинной зоны из-за вспышки коронавируса.

По словам начальника столичного главка Госпродпотребслужбы Олега Рубана, в столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.