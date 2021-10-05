Побочные эффекты и риск заражения: в Минздраве развеяли мифы о вакцине против коронавируса

Осведомлен, а значит вооружен / УНИАН

Информация о том, что побочные эффекты вакцин от COVID-19 в десятки раз превышают такие же эффекты от вакцин против гриппа не соответствует действительности, говорят в Министерстве здравоохранения Украины.

"Речь идет об исследовании израильского социолога и криминолога Джоша Гецкова, который сослался на американскую базу данных VAERS. Однако информация в базе данных не указывает на причинно-следственные связи между вакцинацией и неблагоприятным событием после нее", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте такжеМноготысячный штраф или тюрьма: как украинцев накажут за поддельные COVID-сертификаты и тестыВ Минздраве также подчеркнули, что систему VAERS нельзя считать надежным источником информации о побочных реакциях после вакцинации и не гарантирует наличия причинно-следственной связи между этими событиями.

После вакцины от COVID-19 человек становится носителем инфекции: правда или миф

Эту информацию, которую распространяют в сети, в Минздраве также опровергли.

"После вакцинации человек не становится носителем инфекции, поскольку ни одна из вакцин, разрешенных к широкому применению в Европе, не содержит живого коронавируса. Также нет никаких фактов, которые бы доказывали, что вакцины вызывают более тяжелое течение COVID-19, а вакцинированы люди вдвое чаще болеют", — говорится в сообщении.

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Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, при каких симптомах и состояниях больному коронавирусом может потребоваться госпитализация.