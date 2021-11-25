Почти 17 тыс. новых случаев коронавируса и 628 жертв - Минздрав опубликовал свежую COVID-статистику

В Украине за сутки подтвердили 16 943 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Запорожской и Львовской областях - там их больше тысячи.
По состоянию на утро четверга, 25 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 943 жителей страны. В том числе заболели 1451 ребенок и 304 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 3404 человека; летальных случаев - 628; выздоровели 26 811 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1688), Запорожской (1066), Львовской (1048), Полтавской (967) и Донецкой (924) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1688 случаев;
- Винницкая область – 810 случаев;
- Волынская область – 492 случая;
- Днепропетровская область – 893 случая;
- Донецкая область – 924 случая;
- Житомирская область – 707 случаев;
- Закарпатская область – 671 случай;
- Запорожская область – 1066 случаев;
- Ивано-Франковская область – 638 случаев;
- Киевская область – 719 случаев;
- Кировоградская область – 191 случай;
- Луганская область – 258 случаев;
- Львовская область – 1048 случаев;
- Николаевская область – 442 случая;
- Одесская область – 644 случая;
- Полтавская область – 967 случаев;
- Ровенская область – 659 случаев;
- Сумская область – 534 случая;
- Тернопольская область – 339 случаев;
- Харьковская область – 728 случаев;
- Херсонская область – 284 случая;
- Хмельницкая область – 778 случаев;
- Черкасская область – 523 случая;
- Черновицкая область – 235 случаев;
- Черниговская область – 705 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 384 404 человека;
- выздоровели - 2 852 45 пациентов;
- летальных исходов - 83 541;
- проведено ПЦР-тестов - 15 700 772.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине установил новый антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве выявили у 1740 человек. При этом число умерших за 24 часа в столице Украины установило новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.
С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
Карантин в Украине
Кабинет министров Украины сократил срок действия "желтых" COVID-сертификатов. Теперь вместо 120 дней они будут действительны только 30 дней. Соответствующее решение приняли на заседании парламента в среду, 24 ноября.
Кроме того, принято решение распространить на желтую зону карантина новое требование - минимум одной дозы вакцины от коронавируса. Это касается работы и посещения заведений. Подойдет и сертификат о выздоровлении.
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Также в Украине в обязательном порядке будут сканировать COVID- сертификаты. Документ будут считывать через приложение "Дія". Визуальной проверки оказалось недостаточно. А при отказе от сканирования предусмотрены заоблачные штрафы.
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