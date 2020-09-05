Под Днепром охрана в магазине избила дубинками покупателя за отказ надеть маску

Охрана супермаркета избила посетителя магазина / 7d.rv.ua

В городе Марганец Днепропетровской области охрана в бронежилетах и с резиновыми дубинками избила одного из посетителей.

Конфликт произошел из-за того, что мужчина находился в торговом помещении без индивидуальных средств защиты (медицинского маски), пишут в группе Типичный Марганец в Facebook.

Сначала покупать и охранники выясняли отношения на повышенных тонах, однако затем секьюрити атаковали мужчину, загнали его в подсобку, где принялись жестоко избивать, в том числе с применением дубинок.

"Когда зашёл в АТБ без маски... Явор-2000 в работе", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Обратим внимание, что охранники, которые напали на мужчину, также находились в магазине без масок.

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Как добавляет Depo.Дніпро, происшествие случилось в магазине АТБ. При этом мужчина отказывался надевать защитную маску.

После этого сотрудники магазина вызвали охрану. На вызов прибыли трое охранников Явир-2000.

Напомним, в Днепре в маршрутке №101А несколько пассажиров избили женщину после словесной перепалки, а мужчина проявил особую жестокость.

Пассажиры били, плевали и таскали за волосы девушку. Затем в конфликт вмешался мужчина - он трижды нанес удар рукой по голове женщине, после чего она ударилась головой об перила и окно маршрутки.

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Позднее стало известно о том, что неравнодушные граждане идентифицировали агрессивного мужчину. Им оказался некто Виталий Л., которого после короткого общения с неравнодушными отправили в нокаут.