Под дверь матери Шабунина подложили бомбу: активист назвал причину

Под дверью квартиры матери Виталия Шабунина нашли бомбу / Национальная полиция

Активист, глава общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что под дверь квартиры его матери подложили взрывное устройство.

Если под дверью была бомба, значит – мать собирались убить, поделился антикоррупционер на своей странице в Facebook.

По мнению Шабунина, бомба под дверью – это ему такой "привет".

"…Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит…", – считает Шабунин.

Взрывное устройство было обнаружено в среду вечером, 30 декабря, в Ровно на первом этаже пятиэтажки, говорится на странице Нацполиции в соцсети.

"По предварительной информации, оно (взрывное устройство – Ред.) состоит из двух гранат и черной коробки", – отмечается в сообщении.