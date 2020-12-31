Под дверь матери Шабунина подложили бомбу: активист назвал причину

Антикоррупционер полагает, что ему передали "привет".
Активист, глава общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что под дверь квартиры его матери подложили взрывное устройство.
Если под дверью была бомба, значит – мать собирались убить, поделился антикоррупционер на своей странице в Facebook.
По мнению Шабунина, бомба под дверью – это ему такой "привет".
"…Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит…", – считает Шабунин.
Взрывное устройство было обнаружено в среду вечером, 30 декабря, в Ровно на первом этаже пятиэтажки, говорится на странице Нацполиции в соцсети.
"По предварительной информации, оно (взрывное устройство – Ред.) состоит из двух гранат и черной коробки", – отмечается в сообщении.
- Напомним, Виталий Шабунин родился в Ровно 26 ноября 1984 года, пишет Википедия.
- В 2012 году был одним из основателей Центра противодействия коррупции и стал главой правления организации.
Автор: Екатерина Присяжнюк