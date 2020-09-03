Под Харьковом пьяный сотрудник СБУ стрелял в кафе из боевого оружия

В Харьковской области сотрудник СБУ в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять в развлекательном заведении.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, один из гостей заведения получил серьезные ранения.

"По предварительной информации, 2 сентября около 4:00 утра старший консультант-эксперт СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении, произвел три выстрела из специального средства "ПМ-Т", в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений. Персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию, которая после выезда на вызов по подследственности передала дело ГБР", — говорится в сообщении.

Читайте такжеНа кону – 100 млн: СМИ рассказали, кто стоит за кровавой перестрелкой в БроварахМедики устанавливают тяжесть телесных повреждений. На месте преступления правоохранители изъяли пистолет черного цвета ПМ-Т, два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

В полиции открыли уголовное дело. Сотруднику СБУ инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Расследование ведет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Напомним, недалеко от Мелитополя Запорожской области расстреляли пассажирский микроавтобус на донецких номерах.

Как ранее сообщалось, в районе Люботина Харьковской области несколько человек получили ранения в результате обстрела микроавтобуса с людьми.