Под Киевом депутат "заказал" двойное убийство

Злоумышленника поймали на "горячем".
Правоохранители разоблачили мужчину, который подыскивал киллера для физической ликвидации своих врагов. Им оказался житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета.
По заказу депутата, киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Правоохранители организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которой мужчина передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал 6 тысяч долларов и предоставил задаток - 300 долларов. Заказчика задержали.
Готовится подозрение по факту организации покушения на заказное убийство, которое является неоконченным по причинам, не зависящим от воли лица ( ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115), и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Напомним:
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