Под Киевом на фабрике уничтожили новогодние игрушки с логотипом "Армия России"

На украинской фабрике уничтожили тираж елочных игрушек / Скриншот

Под Киевом на Клавдиевской фабрике елочных украшений уничтожили тираж елочных игрушек с логотипом "Армия России".

"Так как сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнения без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа. На данный момент тираж ликвидирован. Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы, и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль", - сообщил исполняющий обязанности главы предприятия Павел Гукасов на своей странице в Facebook.

По словам руководителя, фабрика ведет проекты не только на территории Украины, но и в других странах, и Россия стала одним из рынков сбыта продукции. По его словам, из-за сезонности бизнеса и конкуренции с китайскими производителями за последние шесть лет предприятие не смогло полностью отказаться от сотрудничества с российской стороной.

Читайте такжеАктивисты везут шины и асфальт к Зеленскому в ФеофаниюГукасов подчеркнул, что пандемия и карантин спровоцировали на предприятии очередной кризис, поэтому он тратил почти все время на развитие новых проектов, и заказы из России оставались без его внимания.

Глава предприятия извинился за инцидент, и попросил в будущем не устраивать скандалов из ситуаций, которые активисты детально не проанализировали.