Под Киевом на фабрике уничтожили новогодние игрушки с логотипом "Армия России"

Для отечественного предприятия РФ стала одним из рынков сбыта продукции.
Под Киевом на Клавдиевской фабрике елочных украшений уничтожили тираж елочных игрушек с логотипом "Армия России".
"Так как сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнения без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа. На данный момент тираж ликвидирован. Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы, и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль", - сообщил исполняющий обязанности главы предприятия Павел Гукасов на своей странице в Facebook.
По словам руководителя, фабрика ведет проекты не только на территории Украины, но и в других странах, и Россия стала одним из рынков сбыта продукции. По его словам, из-за сезонности бизнеса и конкуренции с китайскими производителями за последние шесть лет предприятие не смогло полностью отказаться от сотрудничества с российской стороной.
Читайте такжеАктивисты везут шины и асфальт к Зеленскому в ФеофаниюГукасов подчеркнул, что пандемия и карантин спровоцировали на предприятии очередной кризис, поэтому он тратил почти все время на развитие новых проектов, и заказы из России оставались без его внимания.
Глава предприятия извинился за инцидент, и попросил в будущем не устраивать скандалов из ситуаций, которые активисты детально не проанализировали.
Напомним, Клавдиевская фабрика елочных игрушек делает украшения, на которых изображена советская символика – звезда – и написано "Армия России".
Затем на предприятие прибыли правоохранители и осматривали помещение, также пришли ветераны антитеррористической операции на Донбассе и предъявили претензии директору производства.