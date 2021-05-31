Под Киевом отец сдавал в сексуальное рабство двух дочерей, их насиловал 53-летний педофил

Отец сдавал в сексуальное рабство двух несовершеннолетних дочерей / dszn.ru

В Киевской области отец сдавал в сексуальное рабство двух несовершеннолетних дочерей.

Более того, как сообщили в полиции, он снимал детскую порнографию с их участием. Также правоохранители разоблачили 53-летнего педофила, который насиловал сестер.

"Следствие установило, что горе-отец снимал детскую порнографию с участием своих несовершеннолетних дочерей", - говорится в сообщении.

Также он за деньги предлагал своим знакомым вступить в сексуальный контакт с его детьми. Одного из таких злоумышленников задержали. Это — 53-летний житель Киевской области.

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Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело горе-отца уже рассматривают в суде.

Как ранее сообщал Главред, в марте Украину потрясла история об изнасиловании и убийстве 7-летней жительницы села Счастливое Херсонской области Маши Борисовой.

Девочка исчезла 7 марта в Счастливом. 11 марта ее нашли мертвой в в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.

14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Маши Борисовой. Им оказался 62-летний мужчина - друг отца девочки.