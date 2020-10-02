Под Киевом порядка 100 неизвестных незаконно захватили нефтебазу. В "БРСМ-Нафта" подозревают Куфтырева

БРСМ-Нафта

В селе Переяславском Киевской области произошел рейдерский захват нефтебазы компании "БРСМ-Нафта". Сегодня, 2 октября, порядка 100 титушек в балаклавах под прикрытием сотрудников полиции ворвались на предприятие.

Как сообщил директор департамента компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук в Facebook, среди нападавших были представители общественной организации "Фонд преодоления Васильковской трагедии" и ее глава Олег Верник. Они ворвались на территорию предприятия и выгнали работников. Полиция происходящему не препятствовала. Без решения суда частное имущество было описано и передано на ответственное хранение Олегу Вернику, который и руководил захватом.

"Это абсурдно и не поддается здравому смыслу. Такие действия могли производиться только по судебному решению, чего не было вообще. Не дожидаясь представителей нашей компании, они начали ломать ворота и выгонять всех сотрудников с территории", — рассказал Мельничук.

Он заявил: цель рейдерской атаки — остановить нефтебазу и тем самым заблокировать работу сети автозаправочных станций. Он напомнил, что ОО "Фонд преодоления Васильковской трагедии" несколько лет судится с "БРСМ-Нафта" и пытается взыскать 2,7 млрд грн компенсации за пожар, произошедший на нефтебазе предприятия в июне 2015 года. "Если остановится нефтебаза, мы перестанем получать нефтепродукты на наши заправочные станции, они начнут простаивать. Это делается специально, чтобы вынудить нас заплатить им те деньги, которые они вымогают… Это безосновательно, и в судах такое пройти не может. Раз в судах не получается, и они пошли по беспределу", — сказал Мельничук.

Он отметил, что за общественной организацией стоит известный экорейдер Павел Куфтырев, который действует руками Верника и пользуется прикрытием со стороны правоохранительных органов.

В результате рейдерской атаки легальный бизнес может прекратить существование, а сотни людей остаться без работы.

"Наш президент обещал создать инвестклимат", чтобы приходили в страну инвесторы. Сейчас мы видим противоположное. "Кровавые" инвестиционные няни рейдерят частный честный бизнес. Они спокойно входят в сговор с государственной властью, с полицией, с СБУ, ГПУ и творят все, что хотят. Им плевать на Конституцию, законы и кодексы", — заявил представитель компании.

Как сообщалось ранее, Павел Куфтырев фигурировал в рейдерских захватах фармкомпании "Дарница", Киевской фабрики технических бумаг, Украгрожитлопобутбуд, агрокомплекса "Агромас", Николаевского глиноземного завода. Его прозвали экорейдером за созданную им сеть карманных псевдо экологических общественных организаций, активистов которых привлекает к атакам на бизнес.

Куфтырев также был один из самых частных посетителей скандального ресторана "Велюр", где в период карантина встречался с высокопоставленными чиновниками и и силовиками.