Под Киевом произошла стрельба в кафе, есть раненые

Инцидент произошел в городе Украинка / Фото facebook.com/pol.kyivregion

В городе Украинка Киевской области на территории кафе произошла стрельба. В больницу обратились трое пострадавших мужчин с ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. Об инциденте правоохранителям рассказал очевидец. По его словам, группа неизвестных приехала на машинах из столицы и устроила стрельбу.

В помощи медиков нуждались трое мужчин. Они получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским отказались. Один из них вскоре скрылся.

На месте происшествия сотрудники кафе собрали вещественные доказательства, в частности – гильзы.

По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры области открыли два уголовных производства по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце августа в районе Люботина Харьковской области несколько человек получили ранения в результате обстрела микроавтобуса с людьми.

Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о том, что группа нападавших была задержана в Красноградском районе Харьковской области.