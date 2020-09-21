Под Одессой националисты устроили драку с полицией из-за "титушек Кивы"

Под Одессой произошли столкновения с полицией / dumskaya.net

В Одесской области на территории одной из баз отдыха проходила конференция ОПЗЖ, в ходе которой произошел конфликт и столкновения националистов с полицией.

Десятки противников ОПЗЖ пытались помешать мероприятию, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Сообщается, что с призывом помешать проведению мероприятия ОПЗЖ выступил глава Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Как сообщил нардеп Илья Кива, информация Билецкого изначально фейк: никакого съезда Патриотов За жизнь не планировалось, а речь идет о партийной конференции ОПЗЖ, на которой будут выдвигать кандидатов в депутаты и мэры.

По данным Думской, полиция задержала несколько десятков титушек из Патриотов За жизнь.

Сообщается, что "боевики Кивы" должны были охранять мероприятие ОПЗЖ.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Произошла потасовка, которую остановили сотрудники полиции, задержавшие титушек.

Также подчеркивается, что задержанные были вооружены травматическим и боевым оружием. Их окружили полицейские, вынудив выйти из пансионата и сесть в подогнанные автобусы, которые отвезли титушек в райотдел.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, 27 августа у Люботина Харьковской области неизвестные напали на микроавтобус, в котором ехали соратники нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы – члены общественного движения Патриоты – За Жизнь, пострадали три человека. Позже была задержана группа подозреваемых в совершении нападения.