Под Одессой суд отменил региональный статус русского языка

В Одессе русский язык перестал быть региональным / фото: 1news.az

В Одессе окружной суд отменил решение Одесского областного совета о региональном языке.

Как пишет активист Святослав Литинский в Facebook, данным статусом в этом регионе русский язык был наделен на протяжении восьми последних лет.

"Два года мы стучали в эти двери … и они открылись! Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", — отметил автор.

По словам активиста, ранее Одесский окружной админсуд отменил "региональный язык" в Одессе.

Как известно, статус русского языка как регионального гарантировал скандальный "закон Кивалова-Колесниченко". В феврале 2012 года на тот момент нардепы Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов внесли в Верховную Раду законопроект "Об основах государственной языковой политики". Парламентарии его поддержали, и 10 августа 2012 года проект закона вступил в силу.

Читайте также"Нас учили Будда, Христос и Мухаммед": уволенный профессор вступился за русский языкК слову, статус "регионального" мог предоставлять местный совет, если количество носителей этого языка составляет не менее 10% от населения данного региона, а в некоторых случаях требовалось даже меньше 10%.

Отметим, решения о "региональном языке" отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены.