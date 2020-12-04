Под Одессой суд отменил региональный статус русского языка

Отныне местный совет не сможет вмешиваться в языковой вопрос.
В Одессе окружной суд отменил решение Одесского областного совета о региональном языке.
Как пишет активист Святослав Литинский в Facebook, данным статусом в этом регионе русский язык был наделен на протяжении восьми последних лет.
"Два года мы стучали в эти двери … и они открылись! Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", — отметил автор.
По словам активиста, ранее Одесский окружной админсуд отменил "региональный язык" в Одессе.
Как известно, статус русского языка как регионального гарантировал скандальный "закон Кивалова-Колесниченко". В феврале 2012 года на тот момент нардепы Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов внесли в Верховную Раду законопроект "Об основах государственной языковой политики". Парламентарии его поддержали, и 10 августа 2012 года проект закона вступил в силу.
Читайте также"Нас учили Будда, Христос и Мухаммед": уволенный профессор вступился за русский языкК слову, статус "регионального" мог предоставлять местный совет, если количество носителей этого языка составляет не менее 10% от населения данного региона, а в некоторых случаях требовалось даже меньше 10%.
Отметим, решения о "региональном языке" отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены.
Писательница рассказала о конфликте, который у нее произошел с детским тренером-женщиной на одной из заправок на трассе Львов-Киев из-за русского языка. Ницой обвинила тренера в том, что та "зросійщує" детей.
До того Ницой утверждала - в том, что к украинскому языку регулярно проявляют неуважение и пренебрежительное отношение, виноваты сами украинцы. Потому как они якобы крайне терпимы и толерантны к высказываниям и действиям против украинского языка.
В декабре 2016-го Ницой, рассчитываясь за покупки на кассе в одном из киевских магазинов бытовой химии, несколько раз попросила кассиршу перейти на украинский язык, но та отказалась это делать. После этого писательница швырнула монеты из сдачи ей в лицо.