Подают воду два раза в день: в Крыму усиливается засуха

В Крыму нет воды / Фото pixabay.com

В Крыму засуха спровоцировала критическую ситуацию с водоснабжением, в связи с этим в Симферополе ввели второй этап ограничение подачи воды.

"Сегодня среда, 2 сентября. В Симферополе и районе вступил в силу второй этап ограничения водоснабжения. С сегодняшнего дня вода будет подаваться по часам — утром и вечером", — рассказывает в YouTube блогер Заир Баккал.

На информационном ресурсе оккупационного правительства Крыма, вода будет подаваться с 6 до 11 и с 18 до 21 часа в ряде районов города.

В частности, с 7 сентября переходят на третий этап ограничения подачи воды. Пророссийская власть утверждает, что затем могут перейти на водоснабжение Симферополя по графику — день через день.

"В городе 35-37 градусов тепла. Соответственно водохранилище уменьшается в объемах, вода испаряется и вот такие ограничения видимо будут призваны для того, чтобы как-то сэкономить воду. Но как будут выходить из ситуации, пока абсолютно не понятно", — рассказывает блогер.

В столице Крыма уже начали устанавливать емкости - резервуары на 10 кубов с кранами, где жители могут пополнить запасы воды.

Читайте такжеВ Крыму резко ограничили подачу воды"Вот такие вот резервуары будут расположены в различных районах города Симферополя, для того чтобы обеспечить в критический момент горожан водой, когда будут ее отключать и воды не будет по несколько часов, а возможно и несколько суток", — рассказывает Баккал.

По словам местных жителей, в жару вода в баках может очень быстро зацвести, поэтому многие переживают о своей безопасности.

"В сложившихся условиях они будут обеспечивать жителей районов водой. Правда, никакого присмотра над пластиковыми ёмкостями объемом 10 куб. м не установлено. Важно отметить, что официальные источники призвали в обязательном порядке кипятить воду, поскольку она будет по составу скорее техническая, не пригодная для питья без предварительного кипячения", — говорит блогер.

Ранее представитель Зеленского в Крыму сделал заявление о том, что Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды на аннексированный полуостров.

Тем временем глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук акцентировал внимание на том, что подобные вопросы должно решать государство, которое оккупировало данную территорию. Украина будет готова поставлять воду в захваченный Крым только при условии гуманитарной катастрофы на полуострове.