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Подъем танкера Делфи в Одессе оценили в 25 млн грн: стало известно, что будут делать с судном

Танкер должны поднять до конца 2020 года.

24 июля 2020, 12:07
Танкер Делфи
Затонувший танкер Делфи не могут поднять уже 8 месяц / Думская

В пятницу, 24 июля, владелец танкера Delfi осуществит уже вторую попытку поднять затонувшее судно. Однако Администрация морских портов, похоже, не верит в успех данной операции и уже объявила тендер по поиску подрядчика для реализации работы.

Об этом сообщается на сайте портала государственных публичных закупок.

В частности, АМПУ объявила тендер по подъему Делфи и оценивает данную работу в 24, 6 миллионов гривен.

После того как судно будет поднято, его планируют отбуксировать в Черноморск. Деньги за проведение работы намерены взыскать с владельца танкера.

Тендер проходит до 28 августа, аукцион пройдет только 5 октября. Планируется, что победитель конкурса должен поднять танкер до конца текущего года.

Напомним, танкер Delfi в результате крушения затонул возле одного из одесских пляжей еще в ноябре прошлого года. С тех пор судно постоянно обещают убрать, однако до сих пор этого никто не сделал. Владелец танкера намеревался ликвидировать судно еще с начала июня и должен был выполнить работу до 20 июля.Читайте такжеЛиквидация аварии танкера Делфи: Зеленский припугнул ответственностью

Подрядчики заявляют, что судно поднять крайне непросто.

В АМПУ утверждают, что подрядчик, с которым работает судовладелец, не может поднять Делфи, поэтому администрация потребовала у владельца танкера передать им право на подъем Delfi за счет судовладельца.

Пока решаются бюрократические вопросы, нефтепродукты из танкера вытекают в море.

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