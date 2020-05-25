Украинцам грозит очередное подорожание коммунальных услуг

В Украине снова подорожает коммуналка / УНИАН

В Украине среднестатистическая платежка по оплате коммунальных услуг обойдется каждому украинцу дороже уже до конца 2020 года, несмотря на обещанное президентом Владимиром Зеленским снижение тарифов.

Какие изменения по оплате коммуналки ждут украинцев:

с 1 июля этого года повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам как для промышленности, а это плюс 70%;

с 1 октября 2020 года отменят льготный тариф на электроэнергию (90 копеек за первый 100 киловатт). Среднее подорожание — 30%;

с 15 октября 2020 года, то есть с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание — на 10-15%;

с 1 января 2021 года— планируется повышение тарифов на воду и водоотвод на 17-20%.

В сумме средняя квитанция за коммунальные услуги за двухкомнатную квартиру объемом в 50 квадратных метров вырастет на 700-800 гривен в месяц — с 2,1-2,2 до почти 3 тысяч гривен в месяц. Жители частных домов будут дополнительно переплачивать в отопительный сезон свыше тысячи гривен.

Читайте такжеДолги за коммуналку: квартиры собрались взламывать без решения суда"Но это ещё не все. С 1 числа месяца после отмены карантина базовая норма платы за услуги ЖКХ (для получателей субсидий — Ред.) будет увеличена с 15 до 20%. Впервые с 1998 года. Решение принято Гончаруком в октябре, в марте Шмыгаль это решение подтвердил. Это значит, что все, кто получает субсидию, станут отдавать на 5% больше своего дохода за услуги ЖКХ, что равно сокращению расходов государства на субсидии на 30%. В общем, платёжка за услуги ЖКХ скоро превратится в рулон", — утверждает глава Жилищного комитета Украины Александр Скубченко.

Помимо прочего, украинцев ожидает ужесточение ответственности за неплатежи, которые на фоне увеличения коммуналки неизбежно будут расти.

Как ранее сообщалось, в Украине предлагается установить верхнее ограничение зеленого тарифа на уровне 22 евроцента за киловатт-час.

Напомним, цены на электроэнергию для промышленности подняли на 46% – до 1297 гривен за мегаватт-час.