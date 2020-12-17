Подорожание проезда в маршрутках: эксперт рассказал, к чему готовиться

Проезд в маршрутках может подорожать / УНИАН

До февраля 2021 года вопрос повышения стоимости проезда в транспорте перевозчиками рассматриваться не будет.

Об этом председатель общественного союза Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко рассказал в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, ограничительные карантинные меры нанесли очень большой ущерб перевозчикам.

"Но перевозчики будут до последнего держать стоимость проезда, и если будут поднимать, то минимально", - отметил председатель союза.

Он подчеркнул, что надеется на конструктивную позицию киевских городских властей в плане компенсации стоимости за проезд льготных категорий граждан. Моисеенко говорит, что в этом случае вопрос подорожания стоимости проезда будет снят с повестки дня.

"Мы наблюдаем серьезное падение пассажиропотока, если сравнить с показателями 2019 года - на 40-50%. Выручка уменьшилась, поэтому многие маршруты оказались на грани убыточности", - добавил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить – в рамках реформы общественного транспорта, их заменят другими видами транспорта.