"Подростковое хамство": в Сети разгорелся скандал из-за конфликта во время онлайн-обучения

В Украине действует онлайн-обучение из-за карантина / УНИАН

В Украине разгорелся скандал из-за конфликта между учителем и учеником во время онлайн-урока.

Судя по тому, что сообщение опубликовано в Facebook сообщаества Соборного района Днепра, инцидент произошел именно в этом городе.

В сообщении подчеркивается, что учитель отключила аккаунт ребенка во время онлайн-урока после того, как школьник отказался включать камеру и показывать свое лицо.

"Имеет ли право учитель удалить ребенка с видеоурока из-за того, что он не включил камеру? Он присутствует, слушает, отвечает на вопросы учителя! ну не хочет ребенок показывать свое лицо, не могу его заставить", – пишет автор публикации.

Многие в Сети поддержали действия ребенка:

"В школе ребенка оценивают по его внешнему виду,знаниям и поступкам...там от него почти все зависит...А показывать саое жильё не каждый хочет", "Получается я плачу за обучение своих детей,они не хотят нам заплатить за электроэнергию,за интернет?", "Ребенок присутствует? Участвует? Это главное. У учителя обострение синдрома надзирателя в силу профессиональной деформации )Прискорбно", "У моего племянника (1 класс) периодически срываются уроки по причине того,что дети вместо урока наперебой делятся новостями и показывают какие у них дома кошки,собачки и птички Реалии дистанционки) А удалять ребенка из чата - перебор".

Часть комментаторов встали на сторону учителя:

"Т.е. теперь на уроках будет происходить лишь то, что хочет ребенок. Я херею, если честно. Вы совсем поехали на теме своих детей", "Но на уроке в школе он же не прячет свое лицо.Родители должны разобраться в чем дело.Может,чтобы заниматься посторонними делами?", "Просто он не лицо не хочет показывать,а ему просто лень, подростковое хамство, детские капризы, если и ребенку тому до 10 лет. Приколдесней же лежать, сидеть в пижаме колупать нос, шпилить паралельно в телефоне, кушать. Отличиться в конце концов в лице других, своим типа пофигизмом. Ему это показалось некой фишкой. Он крут. Ну и черт с ним, пусть бы сидел, учителю просто игнорить, не приставать с лишними вопросами, перетерпеть, иначе иногда яжемамы, яжепапы уже тоже перегибают. Учителям велено сейчас терпеть, а то ж булинг иначе во всем узреют родители. А дети сами б потом его натупили и камера со временем заработала бы у него. А так привлек внимание, даже более, чем планировал", "Мои дети сейчас учатся в Америке по Zoom,если они не включают камеру,то снижают баллы,ещё учитель спрашивает здесь ли ребёнок ,ребёнок должен ответить в чате или включить звук,иначе будет считаться что он пропустил урок", "А где гарантия, что присутствует на уроке именно ваш ребёнок, а не друг...брат. Что значит хочет или не хочет показывать лицо..?если бы он ходил в школу, то таких моментов не возникло бы. Я считаю если ребёнок опрятный и готов к уроку, а не спит на ходу то ему скрывать нечего. Слишком много им позволено , скоро с кальяном в школу будут ходить".

Онлайн-обучение в Украине: