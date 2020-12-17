Подрядчик Шулявского моста матерно откомментировал падение столбов / скриншот из видео

Владелец компании Укрбуд (генерального подрядчика реконструкции Шулявского моста) Андрей Якусевич, эмоционально прокомментировал недавнее резонансное падение фонарных столбов на проезжую часть.

Об этом он заявил в комментарии порталу Страна. Якусевич утверждает ‒ на территории Шулявского путепровода не заканчивается стройка, на которой может произойти "все, что угодно".

"Слово п*здец ‒ первое, что пришло на ум, когда мне сказали про то, что на Шулявском мосту упали столбы", ‒ высказался он.

По словам Якусевича, 24 декабря нынешнего года уже должны быть готовы результаты экспертизы по поводу причин инцидента. Кроме того, он рассказал, что Укрбуд планирует отремонтировать пострадавшие в результате падения столбов автомобили за свой счет.

"Шулявский мост ‒ строительная площадка. Все, кто ездит по Шулявскому мосту, осуществляют технический проезд на строительном участке. Это касается и проезда по проспекту Победы под Шулявским мостом. А на территории стройки может произойти все что угодно. Мы, конечно, стараемся избежать всех рисков, но все может быть. Объект еще не сдан в эксплуатацию. По сути, это стройка. Также мы уже связались со всеми владельцами автомобилей, которые пострадали в результате падения столбов. Сейчас отремонтируем их за свой счет, а когда найдем виновного, убытки возложим на него", ‒ подытожил он.

Читайте такжеТранспортный коллапс в Киеве: на Шулявском мосту рухнули три столба

Авария на Шулявском мосту - что было ранее: