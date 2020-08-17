Поджог авто журналистов под Киевом: в Сети выложили видео

В Броварах подожгли авто схем - фото Facebook

В Сети обнародовали видео момента поджога автомобиля журналистов программы Схемы. В ролике использовано видео с камер наблюдения, а также съемки свидетелей инцидента.

Видео поджога обнародовало издание Радио Свобода.

Поджог авто журналистов Схем

Как ранее писал Главред, в ночь на понедельник, 17 августа, в Броварах Киевской области неизвестные сожгли возле дома водителя автомобиль съемочной группы программы Схемы.

По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля, - "Короли дорог", о первых лицах государства, нарушающих ПДД. Также он рассказал, что авто наблюдали сотрудники УГО.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы Схемы и привлечения к ответственности злоумышленников.

Позже полиция открыла дело по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.