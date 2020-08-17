Поджог авто журналистов под Киевом: в Сети выложили видео

Представители СМИ рассказали, что за автомобилем следили бойцы УГО.
В Сети обнародовали видео момента поджога автомобиля журналистов программы Схемы. В ролике использовано видео с камер наблюдения, а также съемки свидетелей инцидента.
Видео поджога обнародовало издание Радио Свобода.
Поджог авто журналистов Схем
Как ранее писал Главред, в ночь на понедельник, 17 августа, в Броварах Киевской области неизвестные сожгли возле дома водителя автомобиль съемочной группы программы Схемы.
По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля, - "Короли дорог", о первых лицах государства, нарушающих ПДД. Также он рассказал, что авто наблюдали сотрудники УГО.
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы Схемы и привлечения к ответственности злоумышленников.
Позже полиция открыла дело по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.