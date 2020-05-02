Столицу накрыл мощный дождь с градом

В Киеве прошла сильная гроза

В столице Украины субботний вечер 2 мая был богат на осадки. Сегодня в Киеве прошел мощный ливень с грозой и даже градом.

Видео и фото непогоды выложили пользователи соцсетей.

Жители Киева сообщают, что сильный дождь прошел по центру города и накрыл так же Оболонь.

Как ранее писал Главред, по информации народного синоптика Наталии Диденко, в ближайшее время грозовые дожди с градом ожидаются вдоль линии Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областей.

Из-за непогоды, украинцам предложили принять меры предосторожности и лишний раз не выходить из дома.

Ранее Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды для украинского государства на май. Синоптики поделились, что на протяжении месяца средняя температура может составить до +18 градусов.