Погода в Украине 2 ноября 2020: синоптики назвали области-счастливчики

В семи областях Украины 2 ноября не прогнозируются существенные осадки / Reuters

Погода в Украине 2 ноября – в понедельник, в большинстве регионов будет дождливой, существенные осадки не ожидаются только в ряде областей.

Заливать не будет Житомирщину, Киевщину, Винничину, Черкасчину, Кировоградщину, Одесчину и Николаевщину, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

В нашей стране ожидается умеренный и преимущественно северо-западный ветер, местами утром и ночью возможен туман, узнало в Гидрометцентре агентство УНН.

По данным синоптиков, ночью 2-3 ноября на всей территории украинского государства ожидается +1…+7 градусов, а днем – +7…+12.

"…на юге и востоке страны (днем – Ред.) до 15 градусов, в Карпатах ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", – поделились у Укргидрометцентре.

В семи областях Украины 2 ноября не прогнозируются существенные осадки / Скриншот с meteo.gov.ua