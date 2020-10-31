Погода в Украине 2 ноября 2020: синоптики назвали области-счастливчики

В понедельник ряд областей нашей страны не будет заливать, отметил синоптик.
Погода в Украине 2 ноября – в понедельник, в большинстве регионов будет дождливой, существенные осадки не ожидаются только в ряде областей.
Заливать не будет Житомирщину, Киевщину, Винничину, Черкасчину, Кировоградщину, Одесчину и Николаевщину, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
В нашей стране ожидается умеренный и преимущественно северо-западный ветер, местами утром и ночью возможен туман, узнало в Гидрометцентре агентство УНН.
По данным синоптиков, ночью 2-3 ноября на всей территории украинского государства ожидается +1…+7 градусов, а днем – +7…+12.
"…на юге и востоке страны (днем – Ред.) до 15 градусов, в Карпатах ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", – поделились у Укргидрометцентре.
- Ранее был составлен прогноз погоды для Украины на 1 ноября 2020 года. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в первый день последнего осеннего месяца часть нашей страны зальет дождями.
- Эксперт добавила, что местами возможны сильные порывы ветра, а самая высокая температура воздуха днем прогнозируется +14 градусов.
Автор: Екатерина Присяжнюк