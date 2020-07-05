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В Украине будет жара до +39°С: синоптик рассказала о погоде на 6 июля

В западных областях страны ожидаются кратковременные грозовые дожди.

5 июля 2020, 15:33
фонтан,жара
Погода 6 июля предвещает украинцам жару / УНИАН

На территории Украины 6 июля ожидается высокая температура воздуха, местами от +30°С до +39°С. В западных регионах страны возможны кратковременные дожди и грозы, однако на большей части территории осадков не прогнозируется.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно прогнозу, в понедельник, 6 июля, в Украине ожидается преимущественно солнечная погода без осадков.

Однако в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы.

"В западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, а в дневное время, скорее всего после обеда или вечером, вот та линия восхождения может спровоцировать локальные осадки вдоль полосы от Сумщины-Харьковщины через Черкасскую в южные области (кроме Запорожье)", - пишет Диденко, указывая на карту 2.

Погода в Украине 6 июля
Погода в Украине 6 июля / facebook.com/tala.didenko

По ее прогнозу, в понедельник погода будет очень жаркой. Ожидается от +30°С до +35°С. На юге, востоке и в центре, возможно, температура воздуха поднимется до +39°С

На западе страны в среднем ожидается +25°С - +30°С

В Киеве будет жаркая погода – от +30°С до + 32°С

Уже во вторник, 7 июля, столицу ожидают дожди и грозы, а также сильные ливни и шквалы.

В ночь на Ивана Купала осадков не прогнозируется.

В среду, 8 июля, в Киев придет похолодание – температура воздуха может снизиться до +20°С.

В южных, восточных и центральных областях Украины жара не спадет до 9-10 июля.

Напомним, в период с 5 по 7 июля в Херсоне и Херсонской области ожидается жара до +42 °С.

Погода в Украине Наталья Диденко общество
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