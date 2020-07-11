Паводки и селевые потоки: синоптики припугнули жителей западных областей

В западных областях вновь ожидаются паводки / if.dsns.gov.ua

Паводки в Западной Украине - сегодня вечером, 11 июля, в западных областях нашей страны ожидаются сильные дожди и подъем уровня воды. В горных районах возможен сход селевых потоков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, вечером 11 июля, а также в течение 12 и 13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях уровень воды может подняться на 1,3 метра. На реках Закарпатской области на 1 метр уровень воды поднимется 12 июля.

Кроме того, 12 и 13 июля угроза поднятия уровня воды на 0,7 метра будет на реках бассейнов Прута и Серета в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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На реке Стрвяж вблизи села Луки во Львовской области возможен начальный выход воды на заводь. В местах прохождения ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.

Как ранее писал Главред, интенсивные осадки ранее привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека. Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 150 км автодорог и 90 мостов.