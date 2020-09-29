Пограничники разъяснили, как иностранцам теперь въезжать в Украину

Правила въезда в Украину иностранных граждан изменили из-за карантина / Reuters

С 28 сентября действуют обновленные правила въезда в Украину иностранных граждан.

Из-за карантина Украина теперь пускает иностранцев лишь при наличии полиса страхования, который покрывает лечение коронавируса и затраты на обсервацию. Срок действия полюса по своей продолжительности должен совпадать со сроком пребывания в стране, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеСтало известно, почему ЕС не откроет границы для УкраиныВыдавать полис имеет право как страховая компания, что зарегистрирована в Украине, так и иностранная компания, у которой есть представительство на территории Украины.

Полис также потребуют от иностранца, который собрался пересекать контрольные пункты въезда-выезда на оккупированные территории Крыма и Донбасса (в том числе чтобы выехать из этих регионов на подконтрольную территорию).

Иностранцы из стран с широким распространением Covid-19 подлежат обязательной самоизоляции.

Въезд в Украину для иностранцев 2020 – кому не нужен полис

Въезжать в нашу страну без полиса могут:

иностранцы без гражданства, которые постоянно проживают в Украине,

лица, которых признали беженцами,

представители международных миссий, дипломаты и члены их семей.

Напомним, запрет на въезд в Украину иностранцам истек в полночь 27 сентября.

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