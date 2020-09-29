Пограничники разъяснили, как иностранцам теперь въезжать в Украину

Иностранцы из стран с широким распространением Covid-19 подлежат обязательной самоизоляции.
С 28 сентября действуют обновленные правила въезда в Украину иностранных граждан.
Из-за карантина Украина теперь пускает иностранцев лишь при наличии полиса страхования, который покрывает лечение коронавируса и затраты на обсервацию. Срок действия полюса по своей продолжительности должен совпадать со сроком пребывания в стране, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Читайте такжеСтало известно, почему ЕС не откроет границы для УкраиныВыдавать полис имеет право как страховая компания, что зарегистрирована в Украине, так и иностранная компания, у которой есть представительство на территории Украины.
Полис также потребуют от иностранца, который собрался пересекать контрольные пункты въезда-выезда на оккупированные территории Крыма и Донбасса (в том числе чтобы выехать из этих регионов на подконтрольную территорию).
Иностранцы из стран с широким распространением Covid-19 подлежат обязательной самоизоляции.
Въезд в Украину для иностранцев 2020 – кому не нужен полис
Въезжать в нашу страну без полиса могут:
- иностранцы без гражданства, которые постоянно проживают в Украине,
- лица, которых признали беженцами,
- представители международных миссий, дипломаты и члены их семей.
Напомним, запрет на въезд в Украину иностранцам истек в полночь 27 сентября.
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на 29 сентября, в Украине обнаружены 204 932 случая заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 28 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +3 627.
- С 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней. Киев перешел в желтую зону, а города Тернополь и Бережаны оказались в красной.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем говорит официальная статистика.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов также считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине сейчас идет вторая волна коронавируса.