Погром и драка с полицией: на Харьковщине произошли столкновения из-за ромов

Люди собрались у домов, где живут ромы / suspilne.media

В селе Андреевка Балаклейского района Харьковской области произошли столкновения полиции с местными жителями, которые потребовали, чтобы из села уехали ромы.

Они обвинили представителей этой национальности в групповом избиении местного парня, сообщает Суспільне.

При этом разъяренные люди собрались у домов, где живут ромы. Один из домов забросали камнями и яйцами, одно окно разбили.

Протестующие скандировали "Уезжай!" и пытались прорваться во двор. Произошли столкновения с полицией.

Ромы объясняли, что они и члены их семей не причастны к избиению. В конце концов полицейским пришлось вывезти эту семью на своей машине. После этого протестующие отправились к другому дому, в котором живут ромы.

/ suspilne.media

По словам начальника районной полиции, у правоохранителей зарегистрированы два уголовных производства после событий. Дела расследуются.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области сообщил, что порядок в селе охраняют около 80 сотрудников Балаклейского отделения полиции и бойцов спецподразделения.

Читайте такжеВ ООН накинулись на мэра Ивано-Франковска из-за ромов

"Сейчас территория поселка окружена полицией. Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил "запаковать" ромов и вывезти из города.

Как заявил чиновник, группа ромов, которую он распорядился вывезти за пределы города, создавала социальное напряжение.