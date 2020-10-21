Похудел на 10 кило: украинец рассказал об ужасах коронавируса

Одними из первых симптомов на 5 день была пневмония, бессоница, кашель, проблемы с желудком и головокружение.
Украинец, который недавно поборол опасный коронавирус, поделился своей историей.
Роман Лебедь сообщил в Facebook о том, что подхватил коронавирус находясь в людном месте. Сперва он подумал, что это пищевое отвравление, но уже на второй день стало понятно, что дело в другом.
Мужчина решил не рисковать и отправился проходить тест в государственный лабораторный центр, ему удалось справиться за пол часа и потратив 900 гривен.
На следующий день пришло сообщение, с положительным результатом теста. Далее он обратился к семейному врачу, который не только дал ему свой номер и сказал звонить в любое время, но и позднее нашел ему место в больнице.
Одними из первых симптомов на 5 день была пневмония, бессоница, кашель, проблемы с желудком и головокружение.
Находился Роман в довольно приличном отделении. Несмотря на то, что в Ровно инфекционка была заполнена на 100 процентов, в других отделениях обустроили палаты для лечения больных COVID-19.
Оформили его очень быстро и сам персонал за все время показал себя очень достойно. По словам мужчины, он был самым молодым пациентом с коронавирусом в отделении (ему 33), все остальные пациенты были в возрасте от 50 до 90 лет.
Лечащий врач назначал только те препараты, которые Роман мог всегда найти в рекомендациях ВОЗ.
За все время болезни он потерял около 10 килограмм веса и хотя уже третья неделя болезни, ему полегчало и он находится дома, все же ему еще очень трудно даются любые передвижения на расстояние.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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