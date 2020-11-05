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"Пока все не вымрут": врач дал мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19

5 ноября 2020, 18:41

Власть не справилась с задачей подготовки армии врачей на всех уровнях, считает Андрей Пеньков.

больница,коронавирус
Андрей Пеньков оценил резкий скачок заболеваемости COVID-19 / УНИАН

У властей Украины нет запроса на решение задачи по борьбе с эпидемией коронавируса, заявил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, среди врачей также очень мало людей, которые вне политики.

Врач считает, что власть не справилась с задачей подготовки армии врачей на всех уровнях: для поликлиник и ЦКБ.

"Разве это трудно было организовать? Нужен был запрос. (...) Кто так поставил задачу? Кто должен поставить такую задачу?", - говорит медик.

Он также оценил резкое увеличение заболеваемости коронавирусом в Украине за последнее время.

"Потому что не с кем разговаривать, не с кем делать дела. Поэтому и начали лидировать везде, потому что не с кем разговаривать. Пока все не "вымрут" и не переболеет, все это будет продолжаться. А сколько в них (власти, — ред.) в руках сокрытие информации, статистики. Вы же не знаете, сколько умерло от внегоспитальная пневмоний: не от COVID-19. У вас же нет этой статистики. У вас нет статистики, сколько похорон было по сравнению с прошлым годом. С января месяца, сколько было за это время было похорон. Где эта статистика? Как выросла смертность от сопутствующих заболеваний? Весь мир демонстрирует цифры, что от всех заболеваний возросла смертность. То есть COVID-19 обостряет всю хронику, и люди умирают. Где эта статистика по Украине?", - добавил Пеньков.

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Коронавирус в Украине:

  • За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 тысяч 850 новых случаев COVID-19.
  • За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 269 человек, летальных случаев - 193, выздоровели 8 тыс. 378 человек, осуществлено тестирований за сутки - 75 тыс. 598.
  • За все время в Украине коронавирусом заболели 430 тыс. 467 человек, выздоровели 184 тыс. 782 человека, летальных случаев - 7 тыс. 924, проведено ПЦР-тестов - 3 млн 470 тыс. 669.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.
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