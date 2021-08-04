Показал все свои "прелести": в Виннице мужчина снял трусы перед копами

Дебошира догнали и задержали / НПУ

Киевлянин приехал в Винницу и устроил там настоящий дебош. Мужчина ехал в автобусе, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а потом обматерил патрульного инспектора, пригрозил ему насилием и показал свой обнаженный половой орган.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции по региону, инцидент произошел в среду, 3 августа на автодороге Калиновка-Винница. Хулиган, ехавший в микроавтобусе Volkswagen, который остановили копы за превышение скорости, начал вступаться за водителя и показал себя во всей красоте.

Во время беседи патрульных с водителем, буйный пассажир начал встревать в разговор, проявлять агрессию и угрожать насилием.

Когда полицейский попросил прекратить хулиганить, тот приспустил трусы и обнажил свои гениталии.

Все это попало на кадры бодикамеры патрульного.

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Полиция объявила мужчине подозрение в совершении хулиганства и вмешательстве в деятельность патрульных, а также вызвала следователей. Однако микроавтобус с "хвастуном" уехал. Тем не менее бус удалось догнать и нарушителя задержали.

37-летнему киевлянину уже объявили о подозрении в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины) и вмешательстве в работу правоохранителей (ч. 1 ст. 343). Санкции статей предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее жена полицейского из Днепра села за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии и устроила скандал с местным активистом. Женщина проигнорировала замечание прохожего и просьбу вызвать кого-то трезвого знакомого, который мог бы управлять машиной, и обматерила активиста.

Также ранее в Николаеве полицейские остановили автомобиль, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителем оказался бывшим народный депутат Украины VIII созыва от Блока Петра Порошенко Александр Жолобецкий. Он начал драться с копами.