Полиция предупредила водителей о новых штрафах - кого коснется

Полиция предупредила водителей о новых штрафах / УНИАН

Украинских водителей предупредили о новых штрафах за использование некорректных автомобильных номеров.

Как сообщается на официальной странице Патрульной полиции Днепра в социальной сети Facebook, в соответствии с пунктом 30.2 Правил дорожного движения запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, а также наносить на них дополнительные обозначения либо закрывать их.

Полицейские особо установили ‒ автономера должны освещаться и быть чистыми. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность (часть 6 статьи 121 КоАП и влечет за собой наложение штрафа в размере 170 гривен).

Водителям нельзя категорически нельзя делать с автомобильными номерами такое:

закрывать номерной знак другими предметами;

наносить покрытие, которое препятствует либо затрудняет его идентификацию;

не протирать загрязненный номерной знак

не переворачивать;

не обеспечивать освещение.

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Штрафы водителям - что было ранее: