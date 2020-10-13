Полиция предупредила водителей о новых штрафах - кого коснется

Определенную категорию водителей наверняка коснутся новые штрафы - утверждают в полиции.
Украинских водителей предупредили о новых штрафах за использование некорректных автомобильных номеров.
Как сообщается на официальной странице Патрульной полиции Днепра в социальной сети Facebook, в соответствии с пунктом 30.2 Правил дорожного движения запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, а также наносить на них дополнительные обозначения либо закрывать их.
Полицейские особо установили ‒ автономера должны освещаться и быть чистыми. За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность (часть 6 статьи 121 КоАП и влечет за собой наложение штрафа в размере 170 гривен).
Водителям нельзя категорически нельзя делать с автомобильными номерами такое:
- закрывать номерной знак другими предметами;
- наносить покрытие, которое препятствует либо затрудняет его идентификацию;
- не протирать загрязненный номерной знак
- не переворачивать;
- не обеспечивать освещение.
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Штрафы водителям - что было ранее:
- В июле нынешнего года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695, который предполагает усиление ответственности водителей и существенно расширяет права полицейских на дорогах.
- Согласно документу, украинцев полиция сможет останавливать в профилактических целях и без всяких оснований проверять документы.
- Кроме того, вырастут штрафы за пьяное вождение и превышение скорости.