Полиция разогнала протест возле съезда Слуги народа

Люди устроили митинг возле КВЦ Парковый.
Полиция разогнала протестующих около конгрессно-выставочного центра Парковый, где обманутые инвесторы жилых комплексов перекрыли дорогу, а рядом проходил съезд партии Слуга народа.
Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, митингующие вышли на дорогу с плакатами, протестуя против недобросовестных застройщиков. Люди просили президента Владимира Зеленского выйти к ним для разговора.
Глава государства к демонстрантам не вышел, а полиция начала разгонять митинг. Силовики оттеснили протестующих, которые ходили по пешеходному переходу и перекрывали дорогу. По словам очевидцев, организатора акции задержали и увели.
Люди утверждают, что полиция действовала очень жестко. Было зафиксировано применение силы не только к демонстрантам, но и к журналистам.
Отметим, 31 августа в Киеве состоялся партийный съезд Слуги народа.
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Как ранее сообщалось, в рамках съезда Зеленский оценил деятельность отдельных скандальных представителей партии Слагу народа.
Напомним, на мероприятии партия Слуга народа представила своих кандидатов на должности мэров городов областного значения.