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Полиция разогнала протест возле съезда Слуги народа

31 августа 2020, 18:07

Люди устроили митинг возле КВЦ Парковый.

На съезде Слуги народа не хотели слушать протестующих / Фото: скриншот из видео

Полиция разогнала протестующих около конгрессно-выставочного центра Парковый, где обманутые инвесторы жилых комплексов перекрыли дорогу, а рядом проходил съезд партии Слуга народа.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, митингующие вышли на дорогу с плакатами, протестуя против недобросовестных застройщиков. Люди просили президента Владимира Зеленского выйти к ним для разговора.

Глава государства к демонстрантам не вышел, а полиция начала разгонять митинг. Силовики оттеснили протестующих, которые ходили по пешеходному переходу и перекрывали дорогу. По словам очевидцев, организатора акции задержали и увели.

Люди утверждают, что полиция действовала очень жестко. Было зафиксировано применение силы не только к демонстрантам, но и к журналистам.

Отметим, 31 августа в Киеве состоялся партийный съезд Слуги народа.

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Как ранее сообщалось, в рамках съезда Зеленский оценил деятельность отдельных скандальных представителей партии Слагу народа.

Напомним, на мероприятии партия Слуга народа представила своих кандидатов на должности мэров городов областного значения.

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