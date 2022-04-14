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Полиция схватила мужчину, который в Буче с оккупантами пытал сторонников ВСУ

14 апреля 2022, 16:53

Правоохранители задержали подозреваемого в Днепропетровской области, куда он убежал и где он скрывался после освобождения Киевщины от агрессоров.

Полиция схватила мужчину, который в Буче с оккупантами пытал сторонников ВСУ / Нацполиция

Житель Кривого Рога приехал в Бучу к родственникам и там, во время оккупации города российскими агрессорами, перешел на сторону врага. Об этом сообщает портал Цензор со ссылкой на представителей украинской Нацполиции.

Мужчина ездил в патруле вместе с оккупантами, психологически давил на жителей Бучи, угрожал и смертью, запугивал оружием, а некоторых патриотически настроенных граждан ‒ пытал.

Также отмечается, что во время обыска во временном жилище злоумышленника полицейские изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его сотрудничестве с оккупантами. Поэтому фигуранту уже объявлено о подозрении в государственной измене.

Ему грозит пожизненное заключение. За такие действия фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

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Напомним, ранее в городе Буча Киевской области нашли штаб "кадыровцев" на улице Яблонской. Там оккупанты пытали и убивали украинцев.

Жуткие кадры опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. На кадрах видно, что захватчики расстреливали людей в упор, а также выжигали им глаза и отрезали части тела.

В свою очерель, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что в Буче на Киевщине пятеро российских захватчиков изнасиловали 14-летнюю девочку. После этого она забеременела.

Также захватчики изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы – а саму несчастную привязали к стулу и заставили неотрывно смотреть.

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Автор: Егор Бунин
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