На операции настаивает Путин: политолог предупредил о возможной "заварушке" с водой в Крыму

Путин хочет отвлечь внимание от проблем внутри России, считает Пионтковский/ Reuters

На фоне падения рейтинга, экономического кризиса и эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин может устроить какую-то "заварушку", например, для предоставления воды в оккупированный Крым.

Таким образом хозяин Кремля может попытаться отвлечь внимание от всех проблем. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью изданию Апостроф.

При этом, по словам эксперта, российская элита отдает себе отчет, что на этот раз реакция Запада разрушит режим.

"Лишь один Путин настаивает на операции. Поэтому, скорее всего, ее и не будет. Большинство российской элиты считает, что лучше напугать украинцев (…) Большинство в московской верхушке считает, что лучше добиться капитуляции Киева, запугивая украинцев, демонстрируя псевдозаботу об украинцах на оккупированной территории. И важно не поддаваться на этот блеф", - сказал Пионтковский.

Политолог дал совет Украине: "Ни в коем случае нельзя капитулировать! Ни в коем случае! Скорее всего Москва не полезет - а если полезет, то это будет означать конец режима".

Пионтковский добавил, что в последнее время его настораживают заявления украинского руководства по поводу воды в Крым.

"Они начинают: "Крым оккупирован, оккупационная администрация отвечает за все, что там происходит, поэтому давать воду оккупантам – это значит поддерживать российскую армию там". То есть звучат правильные заявления. А потом вбрасывается такой тезис: "но с другой стороны, мы же должны подумать, что там же наши - украинцы". Это подленькое лицемерие", - считает российский политолог.

Читайте такжеДаст ли Украина воду в Крым: у Зеленского поставили точкуНапомним, 5 марта в эфире программы Право на власть на канале 1+1 клава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе.

"Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Точка!", - сказал он.

Это заявление премьера вызвало широкий резонанс. В Facebook глава Кабмина уточнил, что правительство не может подавать воду в аннексированный Россией Крым до возвращения полуострова в состав Украины.

Позже с трибуны Верховной Рады премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина таки будет поставлять воду на полуостров. Однако, исключительно для нужд населения и в случае необходимости или гуманитарной угрозы.

"Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак и на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья: хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами", - заявил глава Кабмина.