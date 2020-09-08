Политолог рассказал о коллапсе в метро Киева и назвал причину

В киевском метро сегодня был коллапс, поделился эксперт / Скриншот

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко поделился, что во вторник, 8 сентября, в метро Киева был коллапс.

В киевском метро был коллапс из-за того, что не работала оплата банковскими картами и телефонами, написал эксперт на своей странице в Facebook.

Поездку в метро можно оплатить еще несколькими способами – использовать Kyiv Smart Card или одноразовый билет.

"…в киевском метро коллапс – не работает оплата банковскими карточками и телефонами. Честно, удивлен, что так много людей использует именно такой вид оплаты…", – поделился Чаленко.