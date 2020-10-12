Политолог спрогнозировал, насколько реальна отставка Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль / УНИАН

Позиции правительства под руководством Дениса Шмыгаля не вполне устойчивы, но, тем не менее, разговоры о его отставке и замене премьера на руководителя Нафтогаза Украины Андрея Коболева пока преждевременны.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал Андрей Золотарев ‒ политолог и директор аналитического центра Третий сектор.

"В последнее время очень много говорят о якобы кончине монобольшинства, о том, что рассыпается коалиция и нужен новый олигархический консенсус и правительство для него. Но пока все эти разговоры больше из разряда прикладной конспирологии. То, что правительство Шмыгаля может не досидеть до конца года понятно уже из того, что оно не получило иммунитета от отставки, поскольку Верховная Рада не поддержала его программу действий и этим фактически подвесила правительство на крючке", ‒ заявил он.

Золотарев считает, что главной проверкой на прочность для Кабмина Шмыгаля станут местные выборы-2020 (которые назначены на 25 октября).

"Но то, сколько еще проработает правительство, все-таки будет решать президент. Владимир Зеленский на данный момент остается фигурой с весомой легитимностью. Правительство Шмыгаля быстро набирает негатив – еще быстрее, чем его предшественники. Наиболее рисковый период для правительства – время после местных выборов, и, если Кабмину удастся в этот период удержаться, то тогда можно смело заявлять, что это правительство остается", ‒ считает политолог.

По мнению Золотарева, активные разговоры в последние недели по поводу того, что Шмыгаля на посту премьера сменит руководитель Нафтогаза Украины Андрей Коболев, не имеют реального смысла.

"О смене Кабмина заговорили в депутатском корпусе и даже стали называть кандидатов в кресло премьера. В частности, депутат Голоса Сергей Рахманин заявил о кандидатуре на это место главы Нафтогаза Андрея Коболева. Но на самом деле, когда кого-то хотят "сбить", то начинают активно говорить о том, что его вот-вот назначат. Ровно та же ситуация и с Коболевым. Тем более, что он – избыточно токсичная фигура, некая реинкарнация Мальчиша-плохиша. И брать на себя ответственность еще и за него Зеленскому сейчас нужно меньше всего", ‒ подытожил эксперт.

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Отставка Кабмина и Шмыгаля - что было ранее: