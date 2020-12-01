Полковник назвал условие подвижек по Донбассу

Украина и Россия абсолютно по-разному смотрят на ситуацию на Донбассе, отметил эксперт.
Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает, что украинская сторона не правильно решает конфликт на Донбассе – даже не топчется на месте, а пытается затолкать себя в тупик.
Киев и Москва имеют абсолютно разное видение ситуации, и из-за этого украинская сторона находится в тупике, рассказал эксперт на чате в Главреде.
По его мнению, наша страна просто будет ждать решения наверху – когда властям "спустят сверху решение, тогда что-то начнет меняться".
"Мы даже не топчемся на месте – мы пытаемся сами себя затолкать в тупик. Если предыдущая власть нас завела в угол, то сейчас мы втискиваемся в него так, чтобы уже быть не в силах из него выбраться…", – сказал эксперт.
Жданов добавил, что Украина могла бы предлагать другие варианты, кроме "Минска", если бы создала мощную армию с современным вооружением.
"Если бы мы пять лет занимались формированием вооруженных сил, и на сегодняшний день у нас была бы серьезная боеспособная армия численностью хотя бы 150 тысяч человек, но не на советском вооружении, а оснащенная современными системами, то тогда мы могли бы предпринимать какие-то шаги, предлагать другие варианты, кроме "Минска", – заявил собеседник.
- Напомним, нардеп, член партии Слуга народа и глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что РФ снова срывает минские переговоры по Донбассу.
- Политик подчеркнул, что РФ выдвигает украинской стороне неприемлемые условия и обвиняет ее в неготовности к переговорам.
Минские соглашения
Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.