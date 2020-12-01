Полковник назвал условие подвижек по Донбассу

На Донбассе что-то начнет меняться, когда нашей власти сверху спустят решение, полагает полковник / УНИАН

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает, что украинская сторона не правильно решает конфликт на Донбассе – даже не топчется на месте, а пытается затолкать себя в тупик.

Киев и Москва имеют абсолютно разное видение ситуации, и из-за этого украинская сторона находится в тупике, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По его мнению, наша страна просто будет ждать решения наверху – когда властям "спустят сверху решение, тогда что-то начнет меняться".

"Мы даже не топчемся на месте – мы пытаемся сами себя затолкать в тупик. Если предыдущая власть нас завела в угол, то сейчас мы втискиваемся в него так, чтобы уже быть не в силах из него выбраться…", – сказал эксперт.

Жданов добавил, что Украина могла бы предлагать другие варианты, кроме "Минска", если бы создала мощную армию с современным вооружением.

"Если бы мы пять лет занимались формированием вооруженных сил, и на сегодняшний день у нас была бы серьезная боеспособная армия численностью хотя бы 150 тысяч человек, но не на советском вооружении, а оснащенная современными системами, то тогда мы могли бы предпринимать какие-то шаги, предлагать другие варианты, кроме "Минска", – заявил собеседник.

Напомним, нардеп, член партии Слуга народа и глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что РФ снова срывает минские переговоры по Донбассу.

Политик подчеркнул, что РФ выдвигает украинской стороне неприемлемые условия и обвиняет ее в неготовности к переговорам.