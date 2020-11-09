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"Полный бред​": инфекционист резко отреагировал на карантин выходного дня

9 ноября 2020, 20:35

По словам медика, чаще всего коронавирусом заражаются в общественном транспорте или в офисе.

Врач резко прокомментировал идею ввести в Украине карантин выходного дня / REUTERS

Врач-инфекционист раскритиковал идею Минздрава ввести в Украине карантин выходного дня. По словам Владимира Курпита, карантин выходного дня не будет иметь положительного влияния на эпидемию коронавируса в Украине.

"Карантин выходного дня – полный бред, он не будет иметь никакого влияния на эпидемию. Для того чтобы говорить, что карантин выходного дня сработает, необходимо иметь точные данные, что у нас заражение происходит преимущественно на выходные дни во время посещений людьми торговых центров или иных развлекательных заведений. Таких данных на сегодня нет", – высказал врач-инфекционист, пишет Оbozrevatel. ​

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Врач утверждает, что украинцы больше могут подхватить COVID-19 по дороге на работу в общественном транспорте, в семейном кругу или в офисах.

"Собственно говоря, это то, что в основном "не работает" в выходные дни", – отметил Курпита.

Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред:

9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи со стремительным распространением коронавируса в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня в Украине продлится несколько недель.

Также в Украине вводят второй этап реагирования на COVID-19, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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