Половина Украины - в "красной" зоне: кому не светит смягчение карантина

В "красную зону" карантина попали большинство регионов Украины / УНИАН

По состоянию на воскресенье, 23 августа, в Украине город Киев и еще 15 областей не соответствуют показателям для смягчения карантинных ограничений.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения, эти регионы страны не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Кроме того, в Минздраве опубликовали перечень регионов, не соответствующих требованиям по ослаблению карантинных ограничений.

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В каких регионах нельзя смягчать карантин:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 104 тыс. 958 случаев COVID-19.

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За все время выздоровели 52 тыс. 235 человек, зарегистрировано 2 тыс. 271 летальных случаев.