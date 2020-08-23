Половина Украины - в "красной" зоне: кому не светит смягчение карантина

Киеву не разрешили ослаблять карантинные ограничения.
По состоянию на воскресенье, 23 августа, в Украине город Киев и еще 15 областей не соответствуют показателям для смягчения карантинных ограничений.
Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения, эти регионы страны не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Кроме того, в Минздраве опубликовали перечень регионов, не соответствующих требованиям по ослаблению карантинных ограничений.
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В каких регионах нельзя смягчать карантин:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 104 тыс. 958 случаев COVID-19.
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За все время выздоровели 52 тыс. 235 человек, зарегистрировано 2 тыс. 271 летальных случаев.