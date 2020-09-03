"Полуколониальный статус": политолог пояснил "пленки Деркача" с разговором Порошенко и Байдена

Порошенко и Байден / УНИАН

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев высказал мнение, что тема "пленок Деркача" с разговором Петра Порошенко и Джо Байдена будет подниматься в преддверии выборов в США, однако американского избирателя интересуют в данном вопросе собственные интересы.

"Если грабят каких-то туземцев, американского обывателя это мало волнует – его больше взволнует факт кражи денег американских налогоплательщиков.

Кстати, был неплохой вектор для информационной атаки на Байдена, касавшийся вопросов американской помощи, который может "выстрелить". А то, что семейство Байденов вело какие-то дела в Украине, что Шокина, "зарвавшегося туземца", подошедшего вплотную к отношениям Злочевского с семейством Байдена, "белый господин" тут же снял – это американцам неинтересно", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, ситуация с пленками Деркача в очередной раз продемонстрировала зависимость Украины и внешнее управление страны.

"В целом, все это – просто дополнительная иллюстрация полуколониального статуса Украины. Картина маслом: когда Петр Порошенко, чемпион по краснобайству, еще и оказался чемпионом по лицемерию – оптом и в розницу торговал государственным суверенитетом, ведя себя в разговоре с Байденом абсолютно по-лакейски. "Винница стайл" характерен для местной элиты. И, увы, это недоразумение оказалось в кресле президента", - отметил он.

По словам Золотарева, ситуация с тем, что Украина оказалась замешена во внутреннюю политику США, в будущем скажется на репутации страны крайне негативно.

"Думаю, у Байдена остался осадочек от "пленок Деркача". Потому фактор "хочешь неприятностей – свяжись с Украиной" будет работать. А Трамп вряд ли простит ту ситуацию, которая возникла после его разговора с Зеленским", - подытожил политолог.

Напомним, президент США Дональд Трамп ретвитнул аудиозапись, на которой, вероятно, записан разговор экс-президента Украины Петра Порошенко с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом.