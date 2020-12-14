Пользователей ВКонтакте – на учет: в Слуге народа оценили идею Данилова

Украинским подросткам в сети ВКонтакте "промывают мозги", считает Татьяна Цыба.
Блокировка в Украине российской социальной сети ВКонтакте была правильным решением.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила народный депутат от Слуги народа, член парламентского комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба.
"Я считаю, что закрыть ВКонтакте было правильно. Да, безусловно, некоторые недобросовестные фирмы все-таки дают возможность подключиться к ВКонтакте. Но все равно количество пользователей снизилось. Это как с количеством вирусов. Маска тебя полностью не спасает - но без нее ты бы сходу получил миллион вирусов. А так – только сто", - подчеркнула она.
В то же время она скептически оценила инициативу секретаря СНБО Алексея Данилова поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев-пользователей ВКонтакте.
"Как по мне, это выглядит нереальным. Более того, я не понимаю, зачем это делать. Да, это вредная сеть; там действительно очень много подростков. И если они там сидят, у них мозги промываются. Но чтобы всех их брать на учет? Я, честно говоря, такое не очень понимаю. У нас все же демократическое государство…", - добавила Цыба.
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ВКонтакте в Украине - что было ранее:
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть ВКонтакте. При этом СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ к ВКонтакте в Украине.
- В тот же день стало известно о реакции Вконтакте на заявление СНБО. В администрации соцсети Вконтакте считают, что люди имеют право пользоваться любыми ресурсами.
- В МВД пользователей ВКонтакте предупредили о проблемах с законом. Работа с сетью ВКонтакте является ответственностью пользователей, считает Сергей Гончаров.
- Эксперт спрогнозировал, как Украина накажет граждан за использование ВКонтакте. Как считает специалист, перечень способов блокировки соцсети и наказаний для украинских пользователей ВКонтакте невелик.
- 8 октября стало известно, что Служба безопасности Украины обратилась к всемирно известным компаниям Apple и Google с просьбой запретить российскую социальную сеть Вконтакте на территории Украины.