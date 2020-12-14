Пользователей ВКонтакте – на учет: в Слуге народа оценили идею Данилова

В Слуге народа высказались о блокировке Вконтакте / ВК

Блокировка в Украине российской социальной сети ВКонтакте была правильным решением.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила народный депутат от Слуги народа, член парламентского комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба.

"Я считаю, что закрыть ВКонтакте было правильно. Да, безусловно, некоторые недобросовестные фирмы все-таки дают возможность подключиться к ВКонтакте. Но все равно количество пользователей снизилось. Это как с количеством вирусов. Маска тебя полностью не спасает - но без нее ты бы сходу получил миллион вирусов. А так – только сто", - подчеркнула она.

В то же время она скептически оценила инициативу секретаря СНБО Алексея Данилова поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев-пользователей ВКонтакте.

"Как по мне, это выглядит нереальным. Более того, я не понимаю, зачем это делать. Да, это вредная сеть; там действительно очень много подростков. И если они там сидят, у них мозги промываются. Но чтобы всех их брать на учет? Я, честно говоря, такое не очень понимаю. У нас все же демократическое государство…", - добавила Цыба.

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ВКонтакте в Украине - что было ранее: