Помощник Зеленского тайно встречался с Ахметовым - СМИ

Шефир тайно встречался с Ахметовым / Фото: скриншот из видео

Первый помощник президента Сергей Шефир вечером 31 августа осуществил тайный визит в загородное поместье известного украинского бизнесмена Рината Ахметова, что удалось зафиксировать журналистам.

Как сообщается в расследовании программы Схемы, автомобиль Шефира выехал из Офиса президента и направился по Столичному шоссе в сторону Конча-Заспы.

На АЗС к машине помощника главы государства подъехал Mercedes Ахметова, Шефир пересел в этот автомобиль и поехал в резиденцию одиозного олигарха. Автомобиль направился в сторону поселка Плюты в Киевской области. Журналистам удалось отследить, как водитель повернул именно к боковым воротам поместья бизнесмена.

"Отвечу на все вопросы сразу. Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка", - прокомментировал Шефир журналистам свой загадочный визит.

В пресс-службе Рината Ахметова утверждают, что общаются с Офисом президента исключительно в рамках обсуждения вопросов благотворительности.

Читайте такжеОт Ахметова до Порошенко: опубликован рейтинг богатейших украинцев"Глава государства не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи", – сообщили в Офисе президента.

В администрации Владимира Зеленского уклонились от ответа на вопрос, считает ли глава государства такой формат контактов с олигархами приемлемым. Журналисты напомнили президенту о его предвыборных обещаниях перед украинским народом.