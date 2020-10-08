Помощник Зеленского тайно встречался с Ахметовым - СМИ

У олигарха заявили, что стороны обсуждали вопросы благотворительности.
Первый помощник президента Сергей Шефир вечером 31 августа осуществил тайный визит в загородное поместье известного украинского бизнесмена Рината Ахметова, что удалось зафиксировать журналистам.
Как сообщается в расследовании программы Схемы, автомобиль Шефира выехал из Офиса президента и направился по Столичному шоссе в сторону Конча-Заспы.
На АЗС к машине помощника главы государства подъехал Mercedes Ахметова, Шефир пересел в этот автомобиль и поехал в резиденцию одиозного олигарха. Автомобиль направился в сторону поселка Плюты в Киевской области. Журналистам удалось отследить, как водитель повернул именно к боковым воротам поместья бизнесмена.
"Отвечу на все вопросы сразу. Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка", - прокомментировал Шефир журналистам свой загадочный визит.
В пресс-службе Рината Ахметова утверждают, что общаются с Офисом президента исключительно в рамках обсуждения вопросов благотворительности.
Читайте такжеОт Ахметова до Порошенко: опубликован рейтинг богатейших украинцев"Глава государства не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи", – сообщили в Офисе президента.
В администрации Владимира Зеленского уклонились от ответа на вопрос, считает ли глава государства такой формат контактов с олигархами приемлемым. Журналисты напомнили президенту о его предвыборных обещаниях перед украинским народом.
Напомним, в ночь на понедельник, 17 августа, в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы Схемы. Журналист Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники УГО.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы Схемы и привлечение к ответственности злоумышленников.
Сотрудники полиции Киевской области задержали гражданина, который обоснованно подозревается в поджоге автомобиля программы журналистских расследований Схемы.